Мир, США https://telegraf.com.ua/mir/usa/4557642-v-yuzhnoy-karoline-prestupnika-zaderzhivali-100-kopov.html
В Южной Каролине преступника задерживали 100 копов
Новости мира: Чтобы обезвредить преступника, который взял в заложники детей, привлекли около 100 полицейских, при задержании один полицейский погиб, 6 ранены.
Сотрудник правоохранительных органов погиб после огнестрельного ранения в ходе перестрелки в американском штате Южная Каролина. Помимо него были ранены еще 6 полицейских.
Инцидент произошел в городе Флоренс на востоке штата. В операции по обезвреживанию преступника участвовали порядка 100 стражей порядка. В итоге злоумышленника удалось взять под стражу. По словам майора местной полиции, несколько подопечных шерифа округа Флоренс пришли в дом с ордером на обыск, но находившийся там мужчина открыл огонь. После этого он на два часа забаррикадировался в доме, взяв в заложники детей.
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