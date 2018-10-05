Президент США Дональд Трамп утвердил Национальную стратегию борьбы с терроризмом, которая устанавливает новые подходы в преодолении этой угрозы на основе предыдущего опыта США и международного сообщества.

Официальное заявление по этому поводу обнародовано на веб-сайте Белого дома.

"Администрация определяет новый подход в борьбе и предотвращении возникновения террористической угрозы, четко заявляя, что мы осуществим все необходимые шаги для сохранения нашей страны", - говорится в документе.

Как отметили в Белом доме, Национальная стратегия борьбы с терроризмом Президента Трампа сосредотачивается на ряде четких подходов.

Речь идет, в том числе, о преследовании террористов, изоляцию их от источников поддержки, усиление контртеррористических методов и инструментов, защита и повышение безопасности американской инфраструктуры, борьбу с радикализацией терроризма и вербовкой, а также укрепление контртеррористических возможностей американских партнеров.

"Новая стратегия основывается на уроках, полученных в антитеррористических усилиях в прошлом, а также предлагает новый путь к укреплению безопасности американцев", - подчеркивается в документе.

Как заявил по этому поводу государственный секретарь США Майк Помпео, новая стратегия также определяет важность дипломатии и роль международного партнерства в борьбе с терроризмом.

"Стратегия признает необходимость, чтобы все государства одинаково противостояли терроризму, расширяли возможности борьбы с терроризмом наших партнеров и работали совместно на пути к победе над террористами", - заявил государственный секретарь США.

Напомним, в декабре 2017 года президент США Дональд Трамп утвердил новую Стратегию национальной безопасности, которая, среди прочего, сосредоточивается на преодолении международного терроризма в мире.