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Вице-президент США обвинил Китай в попытке повлиять на выборы

Майкл Пенс
06:55 Сегодня Телеграф

Новости мира: Майкл Пенс обвинил Китай во вмешательстве в выборы.

Вице-президент США Майкл Пенс обвинил Китай во вмешательстве во внутренние дела США.

Об этом Пенс заявил во время выступления в Институте Хадсона в Вашингтоне, передает Украинская правда.

"Руководство Трампа работает, и Китай хочет другого американского президента. Китай вмешивается в демократию Америки. Как сказал Трамп только на прошлой неделе, мы "обнаружили, что Китай пытается вмешаться в наши предстоящие промежуточные выборы", - написал Пенс в twitter.

Вице-президент США подчеркнул, что Китай "инициировал беспрецедентную попытку" повлиять на американское общественное мнение", выборы в 2018 году и выборы президента США в 2020 году.

Ранее Трамп обвинял Китай в попытках повлиять на выборы в Конгресс США. Китай отвергает обвинения.

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Новости мира, Вмешательство в выборы, Дональд Трамп, Китай, Майкл Пенс.
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1 Комментарий
  • йцукен 05.10.2018 07:23

    неплохо бы было, если бы он одновременно заявил и о том, в дела каких стран вмешивались и сша...

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