Вице-президент США обвинил Китай в попытке повлиять на выборы
Новости мира: Майкл Пенс обвинил Китай во вмешательстве в выборы.
Вице-президент США Майкл Пенс обвинил Китай во вмешательстве во внутренние дела США.
Об этом Пенс заявил во время выступления в Институте Хадсона в Вашингтоне, передает Украинская правда.
"Руководство Трампа работает, и Китай хочет другого американского президента. Китай вмешивается в демократию Америки. Как сказал Трамп только на прошлой неделе, мы "обнаружили, что Китай пытается вмешаться в наши предстоящие промежуточные выборы", - написал Пенс в twitter.
Вице-президент США подчеркнул, что Китай "инициировал беспрецедентную попытку" повлиять на американское общественное мнение", выборы в 2018 году и выборы президента США в 2020 году.
Ранее Трамп обвинял Китай в попытках повлиять на выборы в Конгресс США. Китай отвергает обвинения.
неплохо бы было, если бы он одновременно заявил и о том, в дела каких стран вмешивались и сша...