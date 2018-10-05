Вице-президент США обвинил Китай в попытке повлиять на выборы

Вице-президент США Майкл Пенс обвинил Китай во вмешательстве во внутренние дела США.

Об этом Пенс заявил во время выступления в Институте Хадсона в Вашингтоне, передает Украинская правда.

"Руководство Трампа работает, и Китай хочет другого американского президента. Китай вмешивается в демократию Америки. Как сказал Трамп только на прошлой неделе, мы "обнаружили, что Китай пытается вмешаться в наши предстоящие промежуточные выборы", - написал Пенс в twitter.

Вице-президент США подчеркнул, что Китай "инициировал беспрецедентную попытку" повлиять на американское общественное мнение", выборы в 2018 году и выборы президента США в 2020 году.

Ранее Трамп обвинял Китай в попытках повлиять на выборы в Конгресс США. Китай отвергает обвинения.