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В НАСА готовят пилотируемые полеты

SpaceX
05:28 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости мира: Первые за 8 лет пилотируемые полеты к МКС космических кораблей НАСА могут состояться летом 2019 года.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) запланировало первый с 2011 года пилотируемый запуск космического корабля на июнь 2019 года, сообщает в пятницу НАСА. Это будет первый пилотируемый полет ракеты SpaceX к МКС.

На август 2019 года запланирован пилотируемый полет к МКС космического корабля производства компании "Боинг". Ранее оба полета уже откладывались, однако в этот раз в НАСА уверяют, что назначенные даты ближе к реальному графику, отмечают американские СМИ. "Тем не менее, сохраняется некоторая неопределенность относительно дат, и мы полагаем, что ближе к срокам запуска они могут измениться", - говорится в сообщении НАСА.

Обе полетные миссия будут испытательными. Экипажи обоих космических кораблей проведут по две недели на борту МКС перед возвращением на Землю. В 2011 году США закрыли программу пилотируемых полетов к МКС. С 2011 года американцы летают на Международную космическую станцию на российских "Союзах".

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Новости мира, SpaceX, Космос, МКС, НАСА, Полеты, США.
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