День Независимости Украины

Новости США

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 07.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Генштаб ВСУ: На Львовщине завершились учения "Светлая Лавина - 2018"
Генштаб ВСУ: На Львовщине завершились учения "Светлая Лавина - 2018"
Новости: Антиохийская церковь поддержала РПЦ
Антиохийская церковь поддержала РПЦ
Новости: Нурмагомедов - Макгрегор: онлайн-трансляция боя UFC 229
Нурмагомедов - Макгрегор: онлайн-трансляция боя UFC 229
Новости: Ученые обнаружили 13 звезд из другой галактики
Ученые обнаружили 13 звезд из другой галактики

Пьяные птицы досаждают жителям Миннесоты

Птицы
03:52 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Ученые объясняют опьянение птиц тем, что они употребляют в пищу перезревшие и забродившие ягоды, а печень птиц не справляется с алкоголем.

Странствующие дрозды, свиристели и другие птицы в городе Гилберт, штат Миннесота, врезаются в лобовые стекла машин и натыкаются на деревья, — полиция объясняет это тем, что они пьяны. Начальник полиции Гилберта Тай Текар считает, что птицы употребляют в пищу перезрелые ягоды, которые их и опьяняют. Из-за ранних морозов ягоды начали бродить, а печень птиц не справляется с токсинами.

Доцент кафедры леса и экологии дикой природы в Университете Висконсина Анна Пиджон подтвердила, что птицы действительно напиваются, и указала на то, что это далеко не редкое явление — хотя оно более характерно для поздней зимы или ранней весны. Странствующие дрозды и свиристели в основном питаются плодами, поэтому они больше других восприимчивы к опьянению. Из-за этого птицы теряют координацию, плохо видят во время полета и не способны скрыться от хищников.

Анна Пиджон посоветовала всем, кто найдет нетрезвую птицу, оставить ее в темном месте, например, в коробке или сарае, до тех пор, пока она не придет в себя и не перестанет врезаться в предметы. Начальник городской полиции в свою очередь призвал жителей не беспокоить правоохранительные органы из-за подвыпивших птиц, а просто подождать — трезвеют они достаточно быстро.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Алкоголь, Миннесота, Опьянение, Птицы, США, Ягоды.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости США

В США стартовала ежегодная лотерея "зеленая карта", названы сроки Вице-президент США обвинил Китай в попытке повлиять на выборы Трамп утвердил Национальную стратегию борьбы с терроризмом

Последние новости

Американский гигант Миллер может провести бой с Джошуа в 2019 году Мощный взрыв прогремел в Кишиневе Этот парень всегда с собой берет в путешествие своих двух кошек (Фото)
Сегодня читают
01 В Украине попросили Президента изменить правила захоронений
02 Беллью: Усик потребовал только одно
03 Нападающий Карпат забил шикарный гол со штрафного (Видео)
04 Вера Брежнева показала поклонникам сестер
05 Травести-дива Монро показала снимок с новыми "подружками"
06 Нурмагомедов - Макгрегор: где и когда смотреть, прогноз на бой
Новости сегодня
05:26 Мелкие неприятности, которые могут отравить нам жизнь
05:16 В Конго взорвался бензовоз: 60 погибших
04:54 Курьезные фото претендентов на Премию Дарвина
04:39 Выборы в Латвии: Лидирует "Согласие"
04:08 Как выглядит самый дорогой дом в Калифорнии (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Украине попросили Президента изменить правила захоронений
В Украине попросили Президента изменить правила захоронений
Новости: Референдум в Румынии: явка достигла 4%
Референдум в Румынии: явка достигла 4%
Новости: Помпео вылетел из Токио в Пхеньян
Помпео вылетел из Токио в Пхеньян
Новости: Гвинет Пэлтроу впервые заговорила о новых отношениях с Брэдом Фэлчаком
Гвинет Пэлтроу впервые заговорила о новых отношениях с Брэдом Фэлчаком
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь