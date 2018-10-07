Пьяные птицы досаждают жителям Миннесоты

Странствующие дрозды, свиристели и другие птицы в городе Гилберт, штат Миннесота, врезаются в лобовые стекла машин и натыкаются на деревья, — полиция объясняет это тем, что они пьяны. Начальник полиции Гилберта Тай Текар считает, что птицы употребляют в пищу перезрелые ягоды, которые их и опьяняют. Из-за ранних морозов ягоды начали бродить, а печень птиц не справляется с токсинами.

Доцент кафедры леса и экологии дикой природы в Университете Висконсина Анна Пиджон подтвердила, что птицы действительно напиваются, и указала на то, что это далеко не редкое явление — хотя оно более характерно для поздней зимы или ранней весны. Странствующие дрозды и свиристели в основном питаются плодами, поэтому они больше других восприимчивы к опьянению. Из-за этого птицы теряют координацию, плохо видят во время полета и не способны скрыться от хищников.

Анна Пиджон посоветовала всем, кто найдет нетрезвую птицу, оставить ее в темном месте, например, в коробке или сарае, до тех пор, пока она не придет в себя и не перестанет врезаться в предметы. Начальник городской полиции в свою очередь призвал жителей не беспокоить правоохранительные органы из-за подвыпивших птиц, а просто подождать — трезвеют они достаточно быстро.