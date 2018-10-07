В США заметили двойника Трампа с пивным животом и в клетчатой рубашке (Видео)

В Сети набирает популярность видео, на котором запечатлен двойник Дональда Трампа. Мужчина практически точная копия президента Америки. Ролик появился в Twitter. Пузатого "Трампа" заметили в магазине или заправочной станции, судя по обстановке помещения на видео. Мужчина одет в клетчатую рубашку и кепку с эмблемой ВМС США. Пользователи отметили его невероятную схожесть с президентом Америки и не пропустили "пивное брюшко". Где двойник попал на видео неизвестно.