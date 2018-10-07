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США угрожает новая природная стихия

Шторм
19:55 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: из открытых источников

Новости мира: На Центральную Америку и США надвигается новый тропический шторм.

После серии ураганов и тропических штормов, которые пережили Соединенные Штаты в течение последних месяцев, Североамериканскому континенту угрожает новая стихия, уже получившая новое имя – Майкл.

Об этом сообщило американское информагентство Reuters со ссылкой на Национальный центр ураганов США.

"В северо-западной части Карибского бассейна в эти дни может возникнуть тропический шторм, способный создать мощные волны и сильные осадки на американском побережье Мексиканского залива ближе к середине следующей недели",- говорится в сообщении.

В частности, уже сейчас констатируется, что сила ветров шторма превышает 62 км/час. Ожидается, что его мощность в море будет расти.

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Синоптики пока не могут сказать, насколько сильным будет шторм и способен ли он набрать мощность ураганов, однако уже сейчас в прогнозах на ближайшие дни в районах Центральной Америки, на западе Кубы, а также на мексиканском острове Юкатан ожидаются мощные ливни и порывистые ветры.

Прогнозируется, что стихия может ударить по американским штатам Алабама, Джорджия, Южная и Северная Каролина и продвинуться дальше на северо-восток США.

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Новости мира, США, Ураган, Шторм.
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