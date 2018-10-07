США угрожает новая природная стихия

После серии ураганов и тропических штормов, которые пережили Соединенные Штаты в течение последних месяцев, Североамериканскому континенту угрожает новая стихия, уже получившая новое имя – Майкл.

Об этом сообщило американское информагентство Reuters со ссылкой на Национальный центр ураганов США.

"В северо-западной части Карибского бассейна в эти дни может возникнуть тропический шторм, способный создать мощные волны и сильные осадки на американском побережье Мексиканского залива ближе к середине следующей недели",- говорится в сообщении.

В частности, уже сейчас констатируется, что сила ветров шторма превышает 62 км/час. Ожидается, что его мощность в море будет расти.

Синоптики пока не могут сказать, насколько сильным будет шторм и способен ли он набрать мощность ураганов, однако уже сейчас в прогнозах на ближайшие дни в районах Центральной Америки, на западе Кубы, а также на мексиканском острове Юкатан ожидаются мощные ливни и порывистые ветры.

Прогнозируется, что стихия может ударить по американским штатам Алабама, Джорджия, Южная и Северная Каролина и продвинуться дальше на северо-восток США.