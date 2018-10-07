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В США свадебный лимузин убил 20 человек

Согласно сообщениям СМИ, в лимузине проходила свадебная вечеринка
21:00 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Скриншот

Новости мира: В штате Нью-Йорк в субботу по меньшей мере 20 человек погибли в дорожно-транспортном происшествии с участием двух автомобилей, один из которых - лимузин.

В штате Нью-Йорк в результате автомобильной аварии с участием свадебного лимузина погибли 20 человек.

Об этом сообщает The New York Times.

Лимузин, в котором находились гости свадьбы, врезался в другой автомобиль и сбил людей на парковке рядом с магазином.

Отмечается, что лимузин, вероятно, двигался со скоростью около 100 километров в час.

Катастрофа произошла около двух часов дня. По данным полиции штата Нью-Йорк, одним из участников ДТП является лимузин.  Согласно сообщениям СМИ, в лимузине проходила свадебная вечеринка.

В воскресенье утром Национальный совет по безопасности сообщил в Твиттере об отправлении команды для проведения расследования на месте происшествия.

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Новости мира, Авария, Лимузин, Нью-Йорк, США.
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