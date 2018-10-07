Мир, США https://telegraf.com.ua/mir/usa/4569009-v-ssha-svadebnyiy-limuzin-ubil-20-chelovek.html
В США свадебный лимузин убил 20 человек
Новости мира: В штате Нью-Йорк в субботу по меньшей мере 20 человек погибли в дорожно-транспортном происшествии с участием двух автомобилей, один из которых - лимузин.
В штате Нью-Йорк в результате автомобильной аварии с участием свадебного лимузина погибли 20 человек.
Об этом сообщает The New York Times.
Лимузин, в котором находились гости свадьбы, врезался в другой автомобиль и сбил людей на парковке рядом с магазином.
Отмечается, что лимузин, вероятно, двигался со скоростью около 100 километров в час.
Катастрофа произошла около двух часов дня. По данным полиции штата Нью-Йорк, одним из участников ДТП является лимузин. Согласно сообщениям СМИ, в лимузине проходила свадебная вечеринка.
В воскресенье утром Национальный совет по безопасности сообщил в Твиттере об отправлении команды для проведения расследования на месте происшествия.
Телеграф