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Экс-госсекретарь США: Трамп во многом является подарком Путину

Дональд Трамп
01:23 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: Экс-госсекретарь США назвала Трампа «подарком» Путину.

Экс-государственный секретарь США Мадлен Олбрайт назвала президента России Владимира Путина "почти подарком" лидеру США Дональду Трампу.

Она заявила в интервью американскому телеканалу CNN, что Россия изо всех сил старается подавить американскую демократию и пытается поссорить Соединенные Штаты с их союзниками, а также предположила, что Трамп видит "какое-то родство с Путиным".

"И я думаю, что Трамп во многом является подарком Путину, в том смысле, что он пытается объяснить, почему мы должны иметь дело с этими европейцами или почему мы должны иметь какое-либо отношение к НАТО", — сказала Олбрайт.

Она также нашла противоречия в том, как Трамп сотрудничает с союзниками по поводу антироссийских санкций и тем, как американский лидер отзывается о своем коллеге.

В прошлом году Олбрайт призвала Трампа не встречаться с Ким Чен Ыном.

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Новости мира, Владимир Путин, Дональд Трамп, Мадлен Олбрайт, Россия.
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