В США убили рэпера Hollywood Play

Американский исполнитель хип-хопа Фрэнк Снайдер, известный под псевдонимом "Hollywood Play", был убит минувшей ночью в одном из районов Нью-Йорка.

Об этом сообщило американское издание New York Post.

"Артист хип-хопа был убит возле ресторана в районе Квинс, где он был на вечеринке, приуроченной ко дню рождения",- говорится в сообщении.

Рэпер пострадал в результате вооруженного нападения, произошедшего на 97-й улице в ночь на воскресенье, между тремя и четырьмя утра, уточняет издание. Нападавшим удалось скрыться. Рэпер возвращался с корпоративной вечеринки в клубе Tavern Lounge. Нападение было совершено из автомобиля черного цвета, который подъехал к клубу. Нападающий выскочил из авто и выстрелил в Снайдера. От полученных огнестрельных ранений тот скончался в больнице.

Причины и мотивы нападения не установлены. Полиция проводит расследование.