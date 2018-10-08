Мир, США https://telegraf.com.ua/mir/usa/4569177-k-beregam-floridyi-priblizhaetsya-shtorm-vveden-rezhim-chrezvyichaynogo-polozheniya.html
К берегам Флориды приближается шторм: Введен режим чрезвычайного положения
06:28 Сегодня Телеграф
Новости мира: Тропический шторм "Майкл" приближается к берегам Флориды.
В американском штате Флорида ввели чрезвычайное положение в связи с приближением к ее побережью тропического шторма "Майкл".
Об этом заявил губернатор Флориды Рик Скотт, информирует Fox News.
"Объявляя чрезвычайную ситуацию, гарантирую, что штат и местное правительство имеют достаточно времени, ресурсов и гибкости, чтобы подготовиться к шторму", - подчеркнул Скотт.
По его словам, чрезвычайное положение введено в 26 из 67 округов.
В повышенную готовность приведены также 500 представителей Нацгвардии.
Напомним, Центральную Америку накрыли ливни, уже есть 12 погибших и десятки тысяч пострадавших.
Телеграф