К берегам Флориды приближается шторм: Введен режим чрезвычайного положения

В американском штате Флорида ввели чрезвычайное положение в связи с приближением к ее побережью тропического шторма "Майкл".

Об этом заявил губернатор Флориды Рик Скотт, информирует Fox News.

"Объявляя чрезвычайную ситуацию, гарантирую, что штат и местное правительство имеют достаточно времени, ресурсов и гибкости, чтобы подготовиться к шторму", - подчеркнул Скотт.

По его словам, чрезвычайное положение введено в 26 из 67 округов.

В повышенную готовность приведены также 500 представителей Нацгвардии.

Напомним, Центральную Америку накрыли ливни, уже есть 12 погибших и десятки тысяч пострадавших.