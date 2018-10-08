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К берегам Флориды приближается шторм: Введен режим чрезвычайного положения

Флорида
06:28 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости мира: Тропический шторм "Майкл" приближается к берегам Флориды.

 В американском штате Флорида ввели чрезвычайное положение в связи с приближением к ее побережью тропического шторма "Майкл".

Об этом заявил губернатор Флориды Рик Скотт, информирует Fox News.

"Объявляя чрезвычайную ситуацию, гарантирую, что штат и местное правительство имеют достаточно времени, ресурсов и гибкости, чтобы подготовиться к шторму", - подчеркнул Скотт.

По его словам, чрезвычайное положение введено в 26 из 67 округов. 

В повышенную готовность приведены также 500 представителей Нацгвардии.

Напомним, Центральную Америку накрыли ливни, уже есть 12 погибших и десятки тысяч пострадавших.

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Все по теме:

Новости мира, Рик Скотт, Тропический шторм, Флорида, Чрезвычайная ситуация, Шторм Майкл.
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