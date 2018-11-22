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Военным США разрешили применять "смертоносную силу" против каравана мигрантов

Военным США разрешили применять &quot;смертоносную силу&quot; против каравана мигрантов
10:09 Чт, 22 Ноябрь 2018 Телеграф УНИАН

Новости мира: Американским военным южной границы разрешено использовать смертоносную силу.

Администрация США разрешила военным, размещенным на южной границе страны, выполнять роль стражей и использовать смертоносную силу (lethal force). Приказ подписал руководитель аппарата Белого дома Джон Келли, а не Дональд Трамп. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на издание The Military Times.

Несколько тысяч военных отправили на границу на фоне беспокойства Трампа движением в США каравана мигрантов из Латинской Америки. Трамп назвал караван вторжением и заявил, что вооруженные силы станут на пути ему. При этом сообщалось, что военные не будут принимать участия в работе правоохранителей и не будут иметь права на применение силы.

Новым указом Минобороны США разрешено "выполнять мероприятия военной охраны, если министр обороны сочтет необходимыми" для защиты пограничников, включая "демонстрацией или применением силы (включая смертоносной силой в случае необходимости), сдерживание толпы, временное задержание и беглый обыск".

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Комментируя новость, журналист издания The New York Times Томас Гиббонс-Нефф отметил, что и до подписания указа правила позволяли военным подразделениям выполнять защитную функцию служащих, которые не относятся к Минобороны США.

Другие обозреватели обращают внимание на то, что приказ подписал руководитель аппарата Белого дома Джон Келли, который не входит в командование вооруженными силами.

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Мигранты, США, Америка, Белый дом, Джон Келли, Караван мигрантов.
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