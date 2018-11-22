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В США и Канаде празднуют День Благодарения

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В США и Канаде празднуют День Благодарения
13:18 Чт, 22 Ноябрь 2018 Телеграф УНИАН

Новости мира: Традиционно, День благодарения в США отмечают в четвертый четверг ноября – 22 числа в этом году.

В США и Канаде сегодня, 22 ноября, отмечают один из самых популярных праздников - День благодарения. По традиции, каждый четвертый четверг ноября, американцы возносили хвалу Богу за богатый урожай. Со временем праздник утратил свои религиозные корни и превратился в семейное торжество.

День благодарения, или по-английски Thanksgiving Day, связан с историей о первых переселенцах из Англии, которые приплыли к берегам Америки в 1620 году и основали в нынешнем штате Массачусетс Плимутскую колонию.

Более половины из прибывших не смогли пережить зиму и погибли, а выжившие с помощью местных индейцев занялись земледелием. Получив богатый урожай, осенью 1621 года колонисты пригласили на ужин принесения благодарности Господу вождя и индейцев племени, которое помогло им выжить. Это и стало первым празднованием Дня благодарения.

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Спустя столетие, один из отцов-основателей и первый президент США Джордж Вашингтон предложил отмечать День благодарения ежегодно 26 ноября. Сменявшие друг друга следующие президенты США меняли дату, когда, по их мнению, следовало всей страной праздновать этот день, а в 1941 году был утвержден нынешний порядок празднования - каждый четвертый четверг ноября.

День благодарения - это день, когда люди могут благодарить за то, что у них есть. Семьи и друзья собираются вместе за праздничным столом, к которому традиционно готовят фаршированную индейку, картофель, овощи, клюквенный соус и тыквенный пирог.

Также существует традиция в Белом Доме - "помилование индейки" накануне праздника. Для этой церемонии отбирают нескольких птиц, чьи кандидатуры затем выставляются на голосование на сайте Белого дома, им также выбирают имена. 

Кроме того, президенты США раздают часто в канун праздника ужин для бездомных или пожилых.  

Среди жителей Нью-Йорка уже стало традицией, в День благодарения с раннего утра приходить всем семейством на Манхэттен, чтобы воочию увидеть знаменитый парад надувных фигур сети универмагов Мэйсис. Более двух миллионов человек собираются по пути его следования, чтобы поприветствовать участвующих в параде и насладиться удивительным зрелищем. В некоторых городах и поселках проходят парады. В этот день также отмечают открытие сезона рождественских покупок. После Дня благодарения наступает Черная пятница – день распродаж и грандиозных скидок в США.

Большинство государственных учреждений США, предприятий, школ, университетов, колледжей и других организаций закрыты в этот день. Многие офисы и предприятия позволяют сотрудникам иметь долгий четырехдневные выходные.

День благодарения считается одним из самых оживленных периодов для путешествий.

В последние годы День благодарения в Украине набирает все большую популярность.  Ранее этот праздник в нашей стране отмечался преимущественно в протестантской среде, а национального масштаба он начал приобретать после Революции Достоинства.

23 сентября в Киеве второй раз масштабно отметили Праздник благодарения, который посетили более 100 тысяч человек. Жители и гости столицы собрались на Майдане, чтобы поблагодарить Бога за свою страну, за семью, за урожай.

В 2017 году на это действо в Киев был приглашен легендарный мотивационный спикер Ник Вуйчич - человек без рук и ног. Тогда его выступление собрало на Крещатике несколько сотен тысяч гостей, а благодаря прямой трансляции мероприятие смогли посмотреть миллионы зрителей по всему миру.

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США, Канада, День благодарения.
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