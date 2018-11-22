Трамп назвал условие оперативного закрытия границы с Мексикой

Новости мира: Дональд Трамп заявил о готовности перекрыть границу с Мексикой из-за нелегалов.

Президент США Дональд Трамп в четверг пригрозил перекрыть границу с Мексикой в том случае, если ситуация с нелегалами, пытающимися попасть на американскую территорию, выйдет из-под контроля, сообщает издание "Вашингтон экзаминер".

"Если мы решим, что дело выходит из-под контроля, если мы решим, что (ситуация, - "ред") дошла до уровня, где мы рискуем потерять контроль, или наши люди начнут получать ранения, мы полностью закроем доступ в нашу страну на некоторое время, пока не восстановим контроль", - сказал Д.Трамп журналистам в резиденции Мар-о-Лаго.

Он уточнил, что речь идет обо всей американо-мексиканской границе.

При этом президент подчеркнул, что от подобных мер пострадает экономика Мексики, поскольку вместе с экстренными мерами будет прекращена торговля между странами через границу.

Ранее американские СМИ сообщали, что Пентагон направил не менее 5,8 тыс. военнослужащих на границу с Мексикой для сдерживания каравана мигрантов из стран Центральной Америки.

Ранее шеф Пентагона Дж.Мэттис заявил, что Белый дом предоставил его ведомству больше полномочий для защиты сотрудников Бюро таможенного и пограничного контроля США на южной границе страны.