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США предлагают сотрудничество Пакистану для избежания угроз терактов

США предлагают сотрудничество Пакистану для избежания угроз терактов
03:18 Сб, 24 Ноябрь 2018 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: Соединенные Штаты самым решительным образом осуждают сегодняшние террористические атаки в городах Оракзай и Карачи.

После двойного теракта в пакистанских городах Оракзай и Карачи, официальный Вашингтон выступил с предложением к правительству Пакистана, наконец, найти пути для сотрудничества по противостоянию угрозам терроризма.

Об этом говорится в официальном заявлении, распространенном Государственным департаментом США в пятницу.

"Соединенные Штаты самым решительным образом осуждают сегодняшние террористические атаки в городах Оракзай и Карачи (Пакистан), где погибли более 30 человек и ранены десятки других", - подчеркнули в американском внешнеполитическом ведомстве.

В США выразили соболезнования семьям погибших и пострадавшим в нападениях и высоко оценили реакцию пакистанских сил безопасности на атаку против китайского дипломатического представительства.

"Соединенные Штаты - вместе с пакистанским народом на фоне этих террористических актов и будут продолжать искать возможности для сотрудничества с правительством Пакистана для борьбы с такими угрозами в регионе", - отметили в Госдепартаменте США.

В пятницу в Пакистане произошли два террористических нападения. Мишенями террористов стали консульство Китая в городе Карачи, а также людный фестиваль и рынок в городе Оракзай.

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Пакистан, США, Терроризм, Политика, Госдеп США.
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