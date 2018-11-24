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В Сенате США заявили, что расследование вмешательства РФ в выборы продлится еще полгода

В Сенате США заявили, что расследование вмешательства РФ в выборы продлится еще полгода
05:07 Сб, 24 Ноябрь 2018 Телеграф УНН

Новости мира: Председатель комитета Сената по разведке Ричард Берр прокомментировал расследование предполагаемого вмешательства РФ в предвыборную кампанию в США.

Расследование предполагаемого вмешательства России в предвыборную кампанию в США в 2016 году будет продолжаться еще минимум полгода. Об этом заявил в пятницу в интервью агентству Bloomberg председатель комитета Сената по разведке Ричард Берр (республиканец от штата Северная Каролина).

По его словам, после того, как будет завершен процесс сбора информации по этому вопросу, комитету потребуется “по крайней мере шесть месяцев” для того, чтобы составить итоговый доклад и рассекретить его. В то же время он исключил возможность проведения серии открытых слушаний, чего добиваются демократы-члены комитета. “Не вижу необходимости в открытых слушаниях, — заявил сенатор Бэрр. — Не думаю, что это случится”.

Ранее, как напомнило Bloomberg, комитет Сената по разведке провел слушания о предполагаемом вмешательстве в предвыборную кампанию в США посредством распространения информации в соцсетях, и сотрудники аппарата комитета все еще готовят предварительный доклад по этому вопросу.

Напоминаем, Пенс лично обвинил Путина в вмешательстве в американские выборы.

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США, Россия, Сенат США, Политика, Вмешательство РФ в выборы.
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