Расследование Мюллера: Появился еще один обвиняемый

Новости мира: В следствии Мюллера может появиться новый обвиняемый.

Консервативный писатель Джером Корси, который связан с доверенным лицом Дональда Трампа Роджером Стоуном, подтвердил, что ведет переговоры с командой спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном признании вины.

Об этом он сообщил в интервью американскому информагентству Associated Press.

"Джером Корси сказал Associated Press в пятницу, что ведет переговоры о потенциальном признании, но отказывается давать комментарии. Ранее в этом месяце он заявил в своей трансляции на YouTube, что ожидает предъявления ему обвинений во лжи федеральным органам следствия, хотя, по его словам, на то время его злоупотребления были невинными", - замечает издание.

Команда Мюллера допросила Корси в рамках расследования связей Стоуна с WikiLeaks, где были опубликованы украденные материалы с почтового сервера Хиллари Клинтон. Офис спецпрокурора пытается определить, были ли Стоун и другие представители окружения Трампа информированы о планах обнародовать письма Клинтон на сайте WikiLeaks.