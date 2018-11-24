Вмешательство в выборы США: Расследование продлят еще минимум на полгода

Новости мира: "Российское расследование" продлится еще минимум полгода.

Расследование относительно вмешательства России в президентские выборы в США будет продолжаться как минимум в течение первой половины следующего года, причем больше не предусматривается проведение открытых слушаний со свидетелями по делу.

Об этом рассказал в интервью Bloomberg председатель сенатского комитета по разведке Ричард Берр.

"Расследование может продолжаться как минимум шесть месяцев - до проведения всех допросов, после чего будет завершен и рассекречен финальный доклад", - приводит издание высказывания сенатора.

При этом подчеркивается, что комитет продолжит допрашивать свидетелей. Как подчеркнул Берр, речь идет не о Дональде Трампе-младшем или экс-адвокате Трампа Майкле Коэне, на чем настаивают демократы, а о других фигурантах.

Кроме того, республиканцы в комитете, которых там большинство, считают целесообразным проводить закрытые, непубличные слушания. "Я не вижу необходимости в публичных слушаниях", - заметил Берр в интервью агентству.

Как сообщалось ранее, параллельно со следствием спецпрокурора США Роберта Мюллера в Конгрессе также проводятся расследования на уровне комитетов относительно вмешательства РФ в президентские выборы в США.