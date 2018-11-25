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США решило поменять подход к беженцам из Мексики

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США решило поменять подход к беженцам из Мексики
11:58 Вс, 25 Ноябрь 2018 Телеграф Укринформ

Новости мира: Новое правительство Мексики согласилось с планом США , согласно которому искатели убежища из Мексики останутся на территории страны.

Новое правительство Мексики согласилось с планом Администрации США, согласно которому искатели убежища с территории Мексики останутся на территории страны, пока их представления рассматриваются соответствующими учреждениями США. Об этом пишет The Washington Post.

"Президент Трамп укрепил отношения с администрацией Лопеса Обрадора, и мы с нетерпением ждем сотрудничества с ними по широкому кругу вопросов", - заявил в своем выступлении пресс-секретарь Белого дома Хоган Гидли.

Новое правительство Мексики будет сформировано после 1 декабря 2018 года, когда в полномочия вступит избранный президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Как сообщалось, Трамп, являющийся сторонником более жесткой политики в отношении мигрантов, неоднократно выступал с заявлениями о построении новой стены на границе с Мексикой. Это было его предвыборным лозунгом. Однако инициатива Трампа, которая требует многомиллиардных вложений, до сих пор остается нереализованной.

Вместе с тем, в течение прошлого месяца, когда в США отправились многотысячные колонны мигрантов из стран Центральной Америки (что совпало с периодом промежуточных выборов в Конгресс) президент Трамп ужесточил риторику о безопасности границ США.

Караван мигрантов добрался до границы США и Мексики (Видео)

В ноябре Трамп распорядился отправить около 5,8 тыс. кадровых военных на границу с Мексикой. Военные подразделения оборудуют инженерные заграждения в пограничной зоне и должны охранять пограничные службы в случае, если мигранты начнут прорываться силой на территорию США.

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Мигранты, США, Мексика, План, Соглашение.
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