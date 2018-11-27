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Манафорта обвинили во лжи Мюллеру и ФБР

Манафорта обвинили во лжи Мюллеру и ФБР
05:58 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Манафорт нарушил соглашение со следствием Мюллера

Бывший руководитель президентской кампании Дональда Трампа Пол Манафорт, который заключил досудебное соглашение со следствием по делу, которое грозит ему тюремным сроком до 10-ти лет, нарушил условия этой договоренности.

Об этом говорится в официальном документе, обнародованном в понедельник, сообщил центральный американский телеканал CNN.

"Пол Манафорт нарушил свою досудебную договоренность с Министерством юстиции, солгав ФБР и офису специального прокурора Роберта Мюллера – через два месяца после того, как он начал сотрудничать в российском расследовании", - заявили прокуроры.

Как уточняет издание, Манафорт врал "по различным вопросам", нарушив свою договоренность со следствием. И это зафиксировано на трех страницах документа, подписанного как стороной обвинения, так и защиты. Теперь судья должен определить дату вынесения приговора.

Сам же Манафорт не признает вины и считает, что предоставил правдивую информацию. В офисе спецпрокурора Мюллера пообещали позже предоставить детали по делу.

Как сообщалось ранее, спецпрокурор Роберт Мюллер возглавляет расследование о вмешательстве России в президентские выборы в США, а также относительно возможного сговора с правительством РФ кампании Дональда Трампа.

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ФБР, Роберт Мюллер, Минюст США, Пол Манафорт.
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