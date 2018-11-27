Госдеп призвал РФ вернуть Украине захваченные судна и членов экипажа

Новости мира: В США призвали Порошенко и Путина выйти на прямой контакт

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон осуждает действия РФ против Украины и "призывает президентов Порошенко и Путина к прямому контакту ради решения этой ситуации".

Об этом говорится в заявлении Помпео по поводу нападения на украинские военные суда в Керченском проливе, передает "Голос Америки".

"США выражают свою глубокую обеспокоенность по поводу инцидента в Черном море, который произошел 25 ноября, когда украинские суда попытались осуществить проход через Керченский пролив. Сообщение о том, что российские корабли таранили и обстреливали украинские корабли, ранив украинский экипаж, и захватили три судна, является серьезным обострением и нарушением международных норм", - говорится в заявлении.

"США осуждают эти агрессивные действия России. Мы призываем РФ вернуть Украине ее судна и задержанных членов экипажа, и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды", - подчеркнули в Госдепе.

В то же время в ведомстве призвали обе стороны проявить сдержанность и соблюдать международные обязательства.

"Мы призываем президентов Порошенко и Путина к прямому контакту ради решения этой ситуации. Поэтому мы настаиваем на поддержке нами Нормандского формата. США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, включая территориальные воды, и право ее судов осуществлять плавание в международных водах", - заявил Помпео.

Он также напомнил, что США отвергают попытку аннексии Крыма Россией.

Как сообщалось, президент Петр Порошенко обсудил с государственным секретарем США Майклом Помпео нападение русских на украинские военные корабли вблизи Керченского пролива и введение военного положения в Украине.

Ранее посол США в ООН Никки Хейли заявила, что американское правительство "обеспокоено на высшем уровне".