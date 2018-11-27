Турист случайно полетел на дельтаплане не пристегнутым (Видео)

Житель Флориды, США, решил впервые в жизни полетать на дельтаплане, но инструктор забыл его пристегнуть. Мужчине повезло, он получил легкие травмы. Об этом сам пострадавший сообщил на YouTube-канале SWISS MISHAP, показав видео злосчастного полета. Крис Гурский с женой во время отпуска в Швейцарии решили полетать на дельтаплане с горы в 1200 метров. Женщина удачно совершила поле, а вот Крису не повезло. Инструктор забил пристегнуть страховочный трос к дельтаплану и взлетел. Американец смог больше двух минут удерживаться, цепляясь за летательный аппарат и инструктора. На видео видно, что пилот несколько раз попытался приземлиться, но у него ничего не получилось.