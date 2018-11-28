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Госдеп США призывает Европу "сделать больше" для помощи Украине

Госдеп США призывает Европу &quot;сделать больше&quot; для помощи Украине
05:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира: США призывают европейских союзников поддерживать Украину через санкции в отношении России.

Европейские страны должны активизировать поддержку Украины в связи с инцидентом в Керченском проливе, введя более эффективные санкции в отношении России, заявила пресс-секретарь госдепартамента США Хизер Нойерт.

"Мы бы хотели видеть, наши европейские союзники делают больше для помощи Украине. Правительство Соединенных Штатов заняло очень сильную позицию в своей поддержке Украины. Мы хотели бы, чтобы другие страны также сделали больше ", - сказала она.

В частности, уточнила Х.Нойерт, правительства европейских стран могли бы ввести более эффективные санкции в отношении России.

"Многие правительства ввели санкции в отношении России за ее действия в Крыму, в Украине. Не все эти санкции, как мне сказали и объяснили эксперты, полностью выполняются", - отметила пресс-секретарь госдепа.

По словам Х.Нойерт, европейским странам, через которые пройдет "Северный поток-2", также стоит задуматься, нужен ли он им.

"Я думаю, что европейские страны должны спросить себя: хотят ли они продолжать строительство "Северного потока-2", ведь это помогает российскому правительству. Готовы ли они оказывать эту поддержку в это время?" - заявила она.

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ЕС, Азовское море, Санкции, Госдеп США, Хизер Науэрт.
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