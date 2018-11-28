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Помпео обсудит российскую агрессию на встрече глав МИД стран НАТО

Помпео обсудит российскую агрессию на встрече глав МИД стран НАТО
06:01 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Помпео планирует обсудить в НАТО ответ на новую агрессию России.

Госсекретарь США Майк Помпео намерен обсудить во время встречи глав МИД стран НАТО в начале декабря взаимодействие Альянса в ответ на новые проявления российской агрессии в Черном и Азовском морях.

Об этом проинформировала во вторник пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Науерт, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Как многие из вас знают, в ближайшие дни госсекретарь США посетит НАТО. Я могу представить, что это (агрессия России в Черном море – Ред.) будет весомой темой разговора", - отметила представитель Госдепа, напомнив, что Альянс выпустил "очень жесткое заявление" об обострении ситуации с российской стороны.

Науэрт также подчеркнула, что администрация США работает с партнерами относительно совместного реагирования на ситуацию. "Мы продолжаем вести диалог не только с НАТО, но также с ОБСЕ и другими многосторонними организациями, которые разделяют наше беспокойство", - отметила представитель американского ведомства.

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Азовское море, НАТО, Россия, Майк Помпео.
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