Помпео обсудит российскую агрессию на встрече глав МИД стран НАТО

Новости мира: Помпео планирует обсудить в НАТО ответ на новую агрессию России.

Госсекретарь США Майк Помпео намерен обсудить во время встречи глав МИД стран НАТО в начале декабря взаимодействие Альянса в ответ на новые проявления российской агрессии в Черном и Азовском морях.

Об этом проинформировала во вторник пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Науерт, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Как многие из вас знают, в ближайшие дни госсекретарь США посетит НАТО. Я могу представить, что это (агрессия России в Черном море – Ред.) будет весомой темой разговора", - отметила представитель Госдепа, напомнив, что Альянс выпустил "очень жесткое заявление" об обострении ситуации с российской стороны.

Науэрт также подчеркнула, что администрация США работает с партнерами относительно совместного реагирования на ситуацию. "Мы продолжаем вести диалог не только с НАТО, но также с ОБСЕ и другими многосторонними организациями, которые разделяют наше беспокойство", - отметила представитель американского ведомства.