Трамп не исключает помилование Манафорта

Новости мира: Дональд Трамп не исключает возможность помилования экс-главы его предвыборного штаба Манафорта.

Президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос о помиловании экс-главы его предвыборного штаба Пола Манафорта не снят с повестки дня.

"Этот вопрос (о помиловании П.Манафорта - ред) никогда не обсуждался, но я бы не стал снимать его с обсуждения. С какой стати?" - сказал Д.Трамп в интервью газете "Нью-Йорк пост".

Он раскритиковал расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, заявив, что тот требовал от П.Манафорта, его бывшего политического советника Роджера Стоуна и его коллеги Джерома Корси дать ложные показания.

"Если вы сказали правду, вы отправитесь в тюрьму", - заявил президент США.

"Но у меня есть три человека: Манафорт, Корси - я не знаю его лично, но он отказывается говорить, что они требуют. Манафорт, Корси и Роджер Стоун", - добавил президент США.

Ранее газета сообщала, что адвокат П.Манафорта обсудил с юристами президента США показания, данные его клиентом.

Как сообщалось, суд присяжных в августе признал П.Манфорта виновным по восьми пунктам обвинения финансового характера.

Правонарушения П.Манафорта были выявлены спецпрокурором Р. Мюллером, который расследует предполагаемое вмешательство РФ в американские выборы 2016 года.

В сентябре, чтобы избежать второго судебного процесса, П.Манафорт заявил, что готов признать часть обвинений против себя и сотрудничать со следствием.

На днях офис специального прокурора США Роберта Мюллера подал в суд отчет, согласно которому бывший глава предвыборного штаба Д.Трампа нарушил заключенную ранее сделку со следствием.

"После подписания соглашения о признании вины Манафорт совершил федеральные преступления, солгав Федеральному бюро расследований и офису спецпрокурора по различным вопросам, что представляет собой нарушение соглашения", - говорится в отчете, опубликованном в базе судебных документов.