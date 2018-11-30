В Сенат США внесли проект резолюции, осуждающей агрессию России

Новости мира: Сенат США решительно осуждает провокационные действия правительства РФ в Керченском проливе против украинского флота.

Шестеро сенаторов США внесли на рассмотрение верхней палаты Конгресса проект резолюции, осуждающей нападение России на украинские корабли в Керченском проливе и призывает к немедленному освобождению задержанных моряков.

Документ размещен на официальном сайте одного из инициаторов, сенатора-республиканца Марко Рубио.

"Сенат решительно осуждает провокационные действия правительства РФ в Керченском проливе против украинского флота и призывает правительство России незамедлительно освободить всех украинских членов экипажа и судна, а также прекратить преследование украинских и международных судов, проходящих через Керченский пролив", — говорится в документе.

В тексте также отмечается, что поведение Российской Федерации "дестабилизирует ситуацию во всем регионе и создает условия для дальнейшей эскалации".

Поэтому Сенат "настойчиво призывает членов международного сообщества объединиться в противостоянии действиям правительства РФ в Керченском проливе, поскольку они нарушают основные принципы международного права, касающиеся всех наций".

При этом упоминается Крымская декларация, подписанная госсекретарем Помпео, подтверждающая политику Соединенных Штатов никогда не признавать попытки аннексии Крыма Россией.

Одновременно Сенат "подтверждает неизменную поддержку народом и правительством Соединенных Штатов народа Украины, а также территориальной целостности Украины; призывает президента (США – ред.) и всю администрацию принять все меры, чтобы выразить суровое осуждение атаки РФ 25 ноября 2018 года на украинские силы".

Инициаторами проекта резолюции стали сенаторы Марко Рубио, Рон Джонсон, Крис Мерфи, Джон Баррассо, Роб Портман и Том Коттон.

Как сообщалось, пограничные корабли Российской Федерации 25 ноября предприняли агрессивные действия против украинских кораблей, которые совершали плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. Спецназовцы России обстреляли и захватили три украинских корабля в Керченском проливе и 24 моряков.