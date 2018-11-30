Количество нелегальных мигрантов в США является самым низким с 2004 года

Новости мира: Число мигрантов, без документов проживающих в Соединенных Штатах, упало до 10,7 млн человек.

Число нелегальных мигрантов, проживающих в США, снизилось до 10,7 млн человек.

Об этом свидетельствуют исследования центра Pew, сообщает AFP.

«Число мигрантов, без документов проживающих в Соединенных Штатах, упало до 10,7 млн человек, что является самым низким показателем с 2004 года», - говорится в сообщении.

Число нелегальных иммигрантов в Соединенных Штатах достигло максимума в 2007 году — по оценкам правительства, их было 12,2 миллиона человек.

В период с 2007 по 2016 год количество нелегальных мексиканцев в Соединенных Штатах уменьшилось на 1,5 млн. При этом число мигрантов из Центральной Америки за этот же период выросло на 375 тысяч человек.

Как известно, действующий президент США Дональд Трамп сделал борьбу с незаконной миграцией одним из основных пунктов своей предвыборной кампании в 2016 году. Заняв пост, он начал реализовывать свои обещания, распорядившись о постройке защитной стены на границе с Мексикой.