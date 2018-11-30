Как будто пожаров было мало: Новое стихийное бедствие в Калифорнии

Область, ранее пораженная масштабным лесным пожаром, в Северной Калифорнии попала под удар нового стихийного бедствия. Проливные дожди накрыли окрестности города Парадайз, вынудив местные власти развернуть спасательные команды, чтобы вытащить автомобилистов, попавших в сложное положение.
Об этоv сообщает местное агентство NBC со ссылкой на представителей местных властей.
Сейчас еще не понятно, как много людей оказались в ловушке стихии, но власти сообщают о наводнениях на дорогах, сбитых электрических опорах и деревьях.
"Корни деревьев и сломанные верхушки опор просто плыли мимо", - говорит Рик Кархарт, представитель Калифорнийского департамента лесного хозяйства и пожарной защиты.
"В краткое время выпало большое количество осадков. Всё произошло слишком быстро", - говорит он.
По заявлению Национального Погодного Агенства, шторм принес почти 4 сантиметра осадков за менее, чем один час, сломав деревья и затопив дороги.
"Это был сильный кратковременный дождь, и это худшее, что могло произойти в месте, пострадавшем от пожара", - говорится в заявлении.