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Как будто пожаров было мало: Новое стихийное бедствие в Калифорнии

Как будто пожаров было мало: Новое стихийное бедствие в Калифорнии
16:08 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира: Отдел шерифа округа Бьютт огласил эвакуацию, но не сказал, сколько людей попали под действие приказа.

Область, ранее пораженная масштабным лесным пожаром, в Северной Калифорнии попала под удар нового стихийного бедствия. Проливные дожди накрыли окрестности города Парадайз, вынудив местные власти развернуть спасательные команды, чтобы вытащить автомобилистов, попавших в сложное положение.

Об этоv сообщает местное агентство NBC со ссылкой на представителей местных властей.

Сейчас еще не понятно, как много людей оказались в ловушке стихии, но власти сообщают о наводнениях на дорогах, сбитых электрических опорах и деревьях.

"Корни деревьев и сломанные верхушки опор просто плыли мимо", - говорит Рик Кархарт, представитель Калифорнийского департамента лесного хозяйства и пожарной защиты.

"В краткое время выпало большое количество осадков. Всё произошло слишком быстро", - говорит он.

По заявлению Национального Погодного Агенства, шторм принес почти 4 сантиметра осадков за менее, чем один час, сломав деревья и затопив дороги.

"Это был сильный кратковременный дождь, и это худшее, что могло произойти в месте, пострадавшем от пожара", - говорится в заявлении.

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Наводнение, Калифорния, Шторм, Стихийное бедствие.
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