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В Белом Доме назвали причину отмены встречи Трампа и Путина на саммите G20

В Белом Доме назвали причину отмены встречи Трампа и Путина на саммите G20
18:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира: Вашингтон надеется на быстрое решение конфликта между РФ и Украиной, после чего будет возможен содержательный диалог с Москвой.

Расследование о предполагаемом вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера, вероятно, негативно влияет на связи Москвы и Вашингтона, заявляет в четверг Белый дом.

"Связанная с Россией "охота на ведьм", которая, будем надеяться, завершается, идет весьма неплохо. К несчастью, это, возможно, подрывает наши отношения с Россией", - говорится в заявлении, распространенном через аккредитованные при Белом доме американские СМИ.

В то же время, в нем отмечается, что встреча между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 была отменена не из-за "российского дела", а из-за инцидента в Керченском проливе. Однако представитель Белого дома Сара Сандерс отметила, что в Вашингтоне выражают надежду на скорое решение этой проблемы.

"Причина отмены встречи - это Украина. Надеемся, это скоро разрешится, и тогда сможет начаться продуктивный диалог (между США и РФ - Ред.)", - заявила С.Сандерс.

В США в настоящее время идет расследование предполагаемых связей между представителями предвыборного штаба Д.Трампа и Москвой.

В четверг Д.Трамп заявил, что отменяет запланированную встречу с российским лидером Владимиром Путиным на полях G20 в Аргентине из-за инцидента в Керченском проливе.

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G20, Владимир Путин, Белый дом, Дональд Трамп.
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