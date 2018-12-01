Скачать
Суббота, 01.12.2018
Президентский фонд поможет молодым украинцам учиться за границей
Президентский фонд поможет молодым украинцам учиться за границей
Сильное землетрясение произошло на Аляске, есть риск цунами
Сильное землетрясение произошло на Аляске, есть риск цунами
Бундеслига: Майнц обыграл Фортуну на выезде
Бундеслига: Майнц обыграл Фортуну на выезде
Назван лучший фрукт для снижения артериального давления
Назван лучший фрукт для снижения артериального давления

Сильное землетрясение произошло на Аляске, есть риск цунами

Сильное землетрясение произошло на Аляске, есть риск цунами
04:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Согласно данным Геологической службы, есть вероятность того, что подземные толчки привели к формированию цунами.

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в пятницу на Аляске, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр располагался всего в 13 км от города Анкориджа. Согласно данным Геологической службы, есть вероятность того, что подземные толчки привели к формированию цунами.

Американские СМИ сообщают, что во время землетрясения прекратили вещание телеканалы на Аляске. Также поступает информация о перекрытии шоссе к югу от Анкориджа из-за камнепада.

Сообщается о проблемах в электроснабжении с работой телефонных линий. В Анкоридже перестала работать часть светофоров, отмечает местная газета "Анкоридж дэйли ньюс".

Полиция сообщает о "крупных повреждениях объектов инфраструктуры в Анкоридже".

"Повреждены многие дома и строения. Многие дороги и мосты перекрыты. Не выезжайте на дорогу без необходимости. Найдите безопасное место", - говорится в сообщении полиции.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Землетрясение, Аляска, Геологическая служба США, Анкориджа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Россия перебросила к оккупированному Севастополю самолеты и военную технику
02 Гвоздик - Стивенсон: результаты взвешивания перед чемпионским боем
03 Экс-игрок Зари забил невероятный гол в матче Лиги Европы (Видео)
04 Соратница Меркель предложила блокировать суда РФ, следующие из Азовского моря
05 МИД Германии опубликовал стратегию для достижения мира и стабильности в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Информация по местным бюджетам Украины появилась в сети
Информация по местным бюджетам появилась в сети
Погода на выходные: синоптики обещают снижение мороза и снег
В Украине на выходных потеплеет
Минздрав: Украина обеспечена вакцинами от столбняка
Минздрав: Украина обеспечена вакцинами от столбняка
Британская поисковая компания заявила, что нашла Атлантиду
Британская поисковая компания заявила, что нашла Атлантиду
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь