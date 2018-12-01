Сильное землетрясение произошло на Аляске, есть риск цунами

Новости мира: Согласно данным Геологической службы, есть вероятность того, что подземные толчки привели к формированию цунами.

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в пятницу на Аляске, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр располагался всего в 13 км от города Анкориджа. Согласно данным Геологической службы, есть вероятность того, что подземные толчки привели к формированию цунами.

Американские СМИ сообщают, что во время землетрясения прекратили вещание телеканалы на Аляске. Также поступает информация о перекрытии шоссе к югу от Анкориджа из-за камнепада.

Сообщается о проблемах в электроснабжении с работой телефонных линий. В Анкоридже перестала работать часть светофоров, отмечает местная газета "Анкоридж дэйли ньюс".

Полиция сообщает о "крупных повреждениях объектов инфраструктуры в Анкоридже".

"Повреждены многие дома и строения. Многие дороги и мосты перекрыты. Не выезжайте на дорогу без необходимости. Найдите безопасное место", - говорится в сообщении полиции.