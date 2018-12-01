Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным на саммите G20

Новости мира: Дональд Трамп прокомментировал возможность встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в соответствующее время будет готов к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Как я уже говорил, если быть откровенным, то в свете того, что произошло с Украиной, ее кораблями и моряками, сейчас было бы не лучшее время для встречи, но я с ним встречусь", - сказал американский президент в интервью Би-Би-Си "на полях" проходящего в Аргентине саммита G20.

Он добавил: "Думаю у нас (с В.Путиным - ИФ) очень хорошие отношения, думаю, у нас будут хорошие отношения с Россией, Китаем и со всеми. Считаю, что это важно. Поэтому, я встречусь с ним в соответствующее время".

Ранее Д.Трамп из-за военной агрессии РФ в Керченском проливе отменил намечавшуюся в рамках саммита полномасштабную встречу с российским президентом.