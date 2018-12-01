Скачать
Суббота, 01.12.2018
Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным на саммите G20
Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным на саммите G20
Сильное землетрясение произошло на Аляске, есть риск цунами
Сильное землетрясение произошло на Аляске, есть риск цунами
Шахтер нашел очередного талантливого бразильца
Шахтер нашел очередного талантливого бразильца
Назван лучший фрукт для снижения артериального давления
Назван лучший фрукт для снижения артериального давления

Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным на саммите G20

Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным на саммите G20
06:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Дональд Трамп прокомментировал возможность встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в соответствующее время будет готов к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Как я уже говорил, если быть откровенным, то в свете того, что произошло с Украиной, ее кораблями и моряками, сейчас было бы не лучшее время для встречи, но я с ним встречусь", - сказал американский президент в интервью Би-Би-Си "на полях" проходящего в Аргентине саммита G20.

Он добавил: "Думаю у нас (с В.Путиным - ИФ) очень хорошие отношения, думаю, у нас будут хорошие отношения с Россией, Китаем и со всеми. Считаю, что это важно. Поэтому, я встречусь с ним в соответствующее время".

Ранее Д.Трамп из-за военной агрессии РФ в Керченском проливе отменил намечавшуюся в рамках саммита полномасштабную встречу с российским президентом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Россия, РФ, Владимир Путин, Дональд Трамп, Саммит G20.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Россия перебросила к оккупированному Севастополю самолеты и военную технику
02 Гвоздик - Стивенсон: результаты взвешивания перед чемпионским боем
03 Соратница Меркель предложила блокировать суда РФ, следующие из Азовского моря
04 Британская поисковая компания заявила, что нашла Атлантиду
05 Порошенко рассказал о дате Объединительного собора
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Информация по местным бюджетам Украины появилась в сети
Информация по местным бюджетам появилась в сети
Погода на выходные: синоптики обещают снижение мороза и снег
В Украине на выходных потеплеет
Минздрав: Украина обеспечена вакцинами от столбняка
Минздрав: Украина обеспечена вакцинами от столбняка
Британская поисковая компания заявила, что нашла Атлантиду
Британская поисковая компания заявила, что нашла Атлантиду
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь