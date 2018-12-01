Скачать
Суббота, 01.12.2018
Агрессия РФ в Керченском проливе будет обсуждена в НАТО, Совете ЕС и ОБСЕ
Агрессия РФ в Керченском проливе будет обсуждена в НАТО, Совете ЕС и ОБСЕ
Протесты &quot;желтых жилетов&quot;: Нидерланды принимают эстафету
Протесты "желтых жилетов": Нидерланды принимают эстафету
Украинка сенсационно завоевала &quot;бронзу&quot; на Кубке IBU
Украинка сенсационно завоевала "бронзу" на Кубке IBU
Археологи обнаружили в Тибете палеолитическую стоянку возрастом 30 тысяч лет
Археологи обнаружили в Тибете палеолитическую стоянку возрастом 30 тысяч лет

Помпео рассказал, когда Трамп может встретиться с Путином

Помпео рассказал, когда Трамп может встретиться с Путином
19:32 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Трамп и Путин смогут встретиться только после освобождения Россией украинских моряков и судов.

Определение даты встречи президентов Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и Российской Федерации Владимира Путина зависит от освобождения Россией захваченных в плен 24 украинских моряков и судов в Керченском проливе.

Об этом госсекретарь США Майк Помпео заявил в интервью CNN.

"Президент хотел направить четкий сигнал, что мы считаем такое поведение неприемлемым, поэтому мы отменили встречу", - сказал Помпео. По словам госсекретаря, Трамп решил, что "правильным поступком будет сказать россиянам: верните моряков, верните украинские корабли, они их, люди должны быть возвращены домой, в их семьи".

"Он хотел направить недвусмысленное сообщение, что россиянам нужно изменить эту ситуацию", - подчеркнул Помпео.

Госсекретарь отметил, что был привлечен в процесс принятия решения об отмене встречи Трампа и Путина на полях саммита стран "Большой двадцатки" в Аргентине.

"Мы провели тщательную оценку, мы обдумали возможность, мы обдумали сообщение, которое мы направим, и президент Трамп принял решение, что это будет верным подходом с учетом событий накануне саммита G20", - добавил Помпео.

Он подчеркнул, что Россия должна вернуть Украине суда и захваченных военных до того, как Администрация Трампа рассмотрит вопрос о проведении следующей встречи президентов США и РФ. Вместе с тем помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что США предложили России продолжить рабочий диалог после отмены запланированной в рамках саммита "Большой двадцатки" встречи Трампа и Путина.

Как сообщает российское агентство ТАСС, об этом Ушаков сказал журналистам в Буенос-Айресе. Также помощник президента РФ утверждает, что диалог будет продолжен с участием помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

Как сообщалось ранее, 29 ноября Трамп заявил, что решил отменить встречу с Путиным в рамках саммита "Большой двадцатки", потому что Россия не вернула Украине моряков и корабли, захваченное 25 ноября в Керченском проливе. Президент США подчеркнул, что ожидает урегулирования ситуации вокруг пленных украинских моряков.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Керченский пролив, Владимир Путин, Дональд Трамп, Майк Помпео.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп для всех знаков зодиака на месяц: декабрь
02 Праздничные выходные: сколько украинцы будут отдыхать в декабре
03 Назван лучший фрукт для снижения артериального давления
04 Маникюр 2019: цвет шоколада - трендовый оттенок этой зимы
05 Первый день зимы: красивые поздравления в стихах с 1 декабря, веселые открытки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В этот день 27 лет назад в Украине произошло историческое событие
27 лет Всеукраинскому референдуму о независимости
В США объявлен общенациональный траур
В США объявлен общенациональный траур
Праздничные выходные: сколько украинцы будут отдыхать в декабре
Украинцы будут отдыхать треть месяца
Пять &quot;вредных&quot; продуктов, которые на самом деле являются полезными
Пять "вредных" продуктов, которые на самом деле являются полезными
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь