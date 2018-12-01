Помпео рассказал, когда Трамп может встретиться с Путином

Новости мира: Трамп и Путин смогут встретиться только после освобождения Россией украинских моряков и судов.

Определение даты встречи президентов Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и Российской Федерации Владимира Путина зависит от освобождения Россией захваченных в плен 24 украинских моряков и судов в Керченском проливе.

Об этом госсекретарь США Майк Помпео заявил в интервью CNN.

"Президент хотел направить четкий сигнал, что мы считаем такое поведение неприемлемым, поэтому мы отменили встречу", - сказал Помпео. По словам госсекретаря, Трамп решил, что "правильным поступком будет сказать россиянам: верните моряков, верните украинские корабли, они их, люди должны быть возвращены домой, в их семьи".

"Он хотел направить недвусмысленное сообщение, что россиянам нужно изменить эту ситуацию", - подчеркнул Помпео.

Госсекретарь отметил, что был привлечен в процесс принятия решения об отмене встречи Трампа и Путина на полях саммита стран "Большой двадцатки" в Аргентине.

"Мы провели тщательную оценку, мы обдумали возможность, мы обдумали сообщение, которое мы направим, и президент Трамп принял решение, что это будет верным подходом с учетом событий накануне саммита G20", - добавил Помпео.

Он подчеркнул, что Россия должна вернуть Украине суда и захваченных военных до того, как Администрация Трампа рассмотрит вопрос о проведении следующей встречи президентов США и РФ. Вместе с тем помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что США предложили России продолжить рабочий диалог после отмены запланированной в рамках саммита "Большой двадцатки" встречи Трампа и Путина.

Как сообщает российское агентство ТАСС, об этом Ушаков сказал журналистам в Буенос-Айресе. Также помощник президента РФ утверждает, что диалог будет продолжен с участием помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

Как сообщалось ранее, 29 ноября Трамп заявил, что решил отменить встречу с Путиным в рамках саммита "Большой двадцатки", потому что Россия не вернула Украине моряков и корабли, захваченное 25 ноября в Керченском проливе. Президент США подчеркнул, что ожидает урегулирования ситуации вокруг пленных украинских моряков.