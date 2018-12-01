Помпео проинформировал об испытании Ираном нового оружия

Новости мира: Иран испытал ракету, способную нести ядерные боеголовки в Европу.

Соединенные Штаты осудили испытания Ираном баллистической ракеты, способной доставлять ядерные боеголовки в Европу, отметив, что это нарушает резолюцию Совбеза ООН и усиливает риски эскалации в регионе.

Об этом говорится в официальном заявлении государственного секретаря США Майка Помпео, распространенном в субботу, сообщает корреспондент Укринформа.

"Иранский режим только что провел испытание баллистической ракеты средней дальности, способной переносить многие боеголовки. Ракета имеет диапазон, который позволяет наносить удары по частям Европы и по любой точке на Ближнем Востоке", - отметил глава внешнеполитического ведомства США.

Он подчеркнул, что эти испытания "нарушают резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН, которая запрещает Ирану любую активность, связанную с баллистическими ракетами, предназначенными для доставки ядерного оружия", включая пуски с использованием таких технологий баллистических ракет.

Глава Госдепа отметил, что количество ракетных испытаний Ирана продолжает увеличиваться, и это "аккумулирует" риски эскалации в регионе.

"Мы осуждаем эти действия и призываем Иран немедленно прекратить всю активность, связанную с баллистическими ракетами, предназначенными для доставки ядерного оружия", - заявил государственный секретарь США.