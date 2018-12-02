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Трамп и Эрдоган встретились на полях G20

Трамп и Эрдоган встретились на полях G20
03:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: Информации о содержании беседы и её результатах пока нету.

Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу в ходе саммита «большой двадцатки» в Аргентине. Встреча длилась 50 минут, сообщает CNN Turk.

«Во время встречи двух руководителей речь шла о ситуации на севере Сирии, ФЕТО и напряженности в Черном море», - сообщил телеканал.

Официально информацию о содержании беседы и её результатах пока не сообщали. Президент Турции провел встречу с президентом США после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как известно, ранее Трамп отменил встречу с Путиным. В Вашингтоне заявили, что встреча президентов США и России может состояться только после того, как РФ вернет Украине захваченные в нарушение международных норм моряков и судна.

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G20, Реджеп Тайип Эрдоган, Дональд Трамп.
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