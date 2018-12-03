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Бывший глава ФБР согласился дать показания по делу вмешательства РФ в выборы

Бывший глава ФБР согласился дать показания по делу вмешательства РФ в выборы
06:10 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Экс-глава ФБР даст показания в Конгрессе.

Бывший директор ФБР Джеймс Коми согласился дать показания на закрытых слушаниях в Конгрессе США.

Об этом сообщает Reuters.

"Бывший директор ФБР Джеймс Коми в воскресенье отозвал судебный иск, поданный с целью аннулировать повестку от Конгресса, которая заставляет его дать важные показания о решении ведомства в отношении расследований, которые проводились перед президентскими выборами 2016 года", - говорится в сообщении.

Коми согласился дать показания на закрытых слушаниях в пятницу. Республиканцы, входящие в состав Юридического комитета Палаты представителей, пообещали предоставить Коми полную стенограмму течение 24 часов после этого, и ему позволят "обнародовать стенограмму полностью или частично".

Коми и законодатели-республиканцы достигли нового соглашения за день до того, как адвокаты должны были появиться на судебных слушаниях. Судья должен был вынести постановление на просьбу Коми об отмене порядка и прекращения рассмотрения в Конгрессе. Следует отметить, что американские судьи никогда ранее не удовлетворяли такие просьбы.

Суть дела заключается в ответе на вопрос, может ли комитет заставить Коми дать важные показания о расследовании ФБР по поводу использования бывшим госсекретарем Хиллари Клинтон личного почтового сервера и предполагаемого сговора президента Трампа с Россией.

Демократы называют возглавляемый республиканцами рассмотрение узкопартийной попыткой подорвать расследование российского вмешательства в президентские выборы 2016 года. Руководит расследованием спецпрокурор Роберт Мюллер.

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Конгресс, ФБР, Джеймс Коми, Вмешательства в выборы.
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