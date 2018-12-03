Скачать
Понедельник, 03.12.2018
Столтенберг: НАТО увеличило свое присутствие в Черном море
Столтенберг: НАТО увеличило свое присутствие в Черном море
Украина хочет разорвать договор о дружбе с РФ: Порошенко внес в Раду закон
Украина хочет разорвать договор о дружбе с РФ: Порошенко внес в Раду закон
Сегодня вручат Золотой мяч 2018
Сегодня вручат Золотой мяч 2018
Американское агенство выбрало украинца для освоения спутника Земли
Американское агенство выбрало украинца для освоения спутника Земли

Геращенко рассмотрела вопрос освобождения военнопленных Кремля с Джорджем Кентом

Геращенко рассмотрела вопрос освобождения военнопленных Кремля с Джорджем Кентом
15:12 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости мира: Ирина Геращенко обсудила вопрос об освобождении военнопленных, заложников и политзаключенных РФ с заместителем помощника госсекретаря США.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко и заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент обсудили вопрос освобождения военнопленных, заложников и политзаключенных Кремля, a также введение военного положения в 10 областях Украины, сообщает сайт Верховной Рады.

"Мы рассчитываем на поддержку нашего стратегического партнера - США в вопросе освобождения военнопленных украинцев, заложников и политзаключенных Кремля", - сказала Ирина Геращенко на встрече с Д.Кентом в понедельник в Киеве.

Также, они обсудили тему безопасности на Донбассе, переговорят о нарушении прав человека в оккупированном Крыму.

"Особое внимание во время встречи было уделено вопросу безопасности в регионе Азовского и Черного морей и Керченского пролива", - отмечается в сообщении.

Участники встречи обсудили особенности правового режима военного положения, введенного в 10 областях Украины, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Геращенко проанализировала список лиц, с которыми хочет встретиться Москалькова

Остается отметить, что Джордж Кент остается надежным партнером Украины в отношении защиты и териториальной целос0ности, ее суверенитета. Также Геращенко отчиталась о создании Министерства по делам ветеранов, которое будет обеспечивать, адаптировать, осуществлять государственную политику в сфере социальной защиты ветеранов войны и участников АТО/ООС.

Участвовали во встрече посол США в Украине Мари Йованович и заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам европейской интеграции Мария Ионова.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, США, Заложники, Ирина Геращенко, РФ, Политзаключенные, Военнопленные, Джордж Кент, Первый заместитель председателя Верховной Рады, Заместитель помощника госсекретаря США.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Порошенко: РФ может попытаться захватить Мариуполь и Бердянск
02 15 популярных сериалов, которые закроют в 2019 году
03 В Украине изменился размер пособия на ребенка: все подробности
04 Названо количество растаможенных за неделю "евроблях"
05 Гороскоп на сегодня, 3 декабря 2018: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Украине газовые хранилища заполнены на 51%
В Украине газовые хранилища заполнены на 51%
В Украине стартуют масштабные сборы резервистов: что нужно знать
В Украине сборы резервистов: что нужно знать
Украинцы назвали основные проблемы страны
Украинцы назвали основные проблемы страны
Вышла замуж: известная певица поделилась свадебными фотографиями
Вышла замуж: известная певица поделилась свадебными фотографиями
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь