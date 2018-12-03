Геращенко рассмотрела вопрос освобождения военнопленных Кремля с Джорджем Кентом

Новости мира: Ирина Геращенко обсудила вопрос об освобождении военнопленных, заложников и политзаключенных РФ с заместителем помощника госсекретаря США.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко и заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент обсудили вопрос освобождения военнопленных, заложников и политзаключенных Кремля, a также введение военного положения в 10 областях Украины, сообщает сайт Верховной Рады.

"Мы рассчитываем на поддержку нашего стратегического партнера - США в вопросе освобождения военнопленных украинцев, заложников и политзаключенных Кремля", - сказала Ирина Геращенко на встрече с Д.Кентом в понедельник в Киеве.

Также, они обсудили тему безопасности на Донбассе, переговорят о нарушении прав человека в оккупированном Крыму.

"Особое внимание во время встречи было уделено вопросу безопасности в регионе Азовского и Черного морей и Керченского пролива", - отмечается в сообщении.

Участники встречи обсудили особенности правового режима военного положения, введенного в 10 областях Украины, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Остается отметить, что Джордж Кент остается надежным партнером Украины в отношении защиты и териториальной целос0ности, ее суверенитета. Также Геращенко отчиталась о создании Министерства по делам ветеранов, которое будет обеспечивать, адаптировать, осуществлять государственную политику в сфере социальной защиты ветеранов войны и участников АТО/ООС.

Участвовали во встрече посол США в Украине Мари Йованович и заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам европейской интеграции Мария Ионова.