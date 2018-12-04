США намерены добиться от НАТО единого ответа на агрессию РФ в Керченском проливе

Новости мира: США будут добиваться единого с союзниками по НАТО ответа на агрессию в Керченском проливе.

США обсудят на встрече глав МИД НАТО, которая состоится 4-5 декабря в Брюсселе, агрессию в Керченском проливе, чтобы выработать единый целостный ответ, заявил журналистам представитель госдепа.

"В течение последних нескольких дней мы очень тесно взаимодействовали с европейскими союзниками, как в формате НАТО, так и в формате ЕС... И мы хотим, чтобы наши союзники продемонстрировали, что занимают лидирующие позиции. Эта проблема гораздо ближе к их дому, чем к нашему", - сказал он.

Он отметил: "Есть много вещей, которые Соединенные Штаты сделали, и будут продолжать делать для украинцев, но мы хотим убедиться, что мы закончим эту неделю на единой позиции, которую выработаем вместе с союзниками, чтобы иметь целостный ответ".

По его словам, на этой сессии планируется развить недавние заявления США, "требующие от российского руководства освободить задержанных членов экипажа и суда, которые были взяты под стражу в ходе недавнего инцидента в проливе".

Представитель госдепа отметил, что США поддерживают Украину в деле защиты национального суверенитета и территориальной целостности и хотели бы, чтобы "европейские союзники взяли на себя более значительную ответственность за проблему безопасности, которая находится всего в 200 милях от границы Германии".

По его мнению, "акт агрессии в Керченском проливе ознаменовал очевидную эскалацию действий со стороны россиян, и это был первый раз, когда они открыто использовали силу и были очень решительными".