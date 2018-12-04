Скачать
Вторник, 04.12.2018
Геращенко: РФ и ее &quot;марионетки&quot; сорвали и это предложение освобождения украинцев
Геращенко: РФ и ее "марионетки" сорвали и это предложение освобождения украинцев
Стало известно, на сколько увеличилась средняя зарплата в Украине
Стало известно, на сколько увеличилась средняя зарплата в Украине
В Шахтере прокомментировали перенос матча с Лионом в Киев
В Шахтере прокомментировали перенос матча с Лионом в Киев
Археологи нашли в Кесарии древние золотые монеты
Археологи нашли в Кесарии древние золотые монеты

В США поставили ультиматум России по РСМД

В США поставили ультиматум России по РСМД
20:44 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира: США дали России 60 дней на возврат к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

США через 60 дней приостановят свои обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, если Россия не вернется к его выполнению.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео после завершения министерской встречи НАТО в Брюсселе, сообщает корреспондент.

"Мы прибегаем к такому шагу по нескольким причинам: российские действия подрывают национальную безопасность США, угрожают миллионам европейцев. Кроме того, договор не распространяются на такие страны как Китай, Северная Корея и Иран, которые могут свободно развивать любое оружие", - сказал он.

"Если Россия признает свои нарушения и вернутся к его выполнению, мы, конечно, будем это приветствовать. Но только Россия может спасти этот договор", - добавил Помпео.

Он отметил, что Россия постоянно отрицала разработку новой ракеты, даже когда США предоставили информацию о характеристиках ракеты и график испытаний.

"Несмотря на весь успех, который принес этот договор, сегодня мы должны противостоять российскому мошенничеству с обязательствами по контролю над оружием. Российские нарушения произошли не вчера. Россия испытывала новую ракету с середины 2000-х", - добавил он.

Напомним, страны НАТО сегодня приняли заявление о том, что нарушение Россией договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности разрушает основы эффективного контроля над вооружениями и подрывает безопасность союзников Альянса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, РФ, Майк Помпео, Договор о РСМД.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2019: черно-красные ногтики порадуют вас своей изысканностью
02 Введение во храм Пресвятой Богородицы 2018: что нельзя делать в этот день
03 Насчитали субсидию: как платить обязательный платеж
04 Гороскоп на сегодня, 4 декабря 2018: все знаки Зодиака
05 Туман, гололед и оттепель: в Украине резко изменится погода
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Иране грозят заблокировать экспорт нефти из Персидского залива
В Иране грозят заблокировать экспорт нефти из Персидского залива
Как растаможить авто на еврономерах: ответы на самые распространенные вопросы
Как растаможить авто на еврономерах
Аваков: Одесса - криминальная столица
Аваков: Одесса - криминальная столица
Стало известно, кому досталась роль известной украинской поэтессы в фильме о Лесе Украинке
Стало известно, кому досталась роль известной украинской поэтессы в фильме о Лесе Украинке
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь