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Госдеп США: Европа должна отказаться от "Северного потока - 2"

Госдеп США: Европа должна отказаться от &quot;Северного потока - 2&quot;
04:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Госдеп США призывает Европу отказаться от "Северного потока-2".

Евросоюз должен отказаться от проекта "Северный поток-2" в связи с инцидентом в Керченском проливе, заявил высокопоставленный представитель госдепартамента США.

"Керченский инцидент должен стать свидетельством для всех европейских партнеров, что строительство "Северного потока-2" является плохой идеей, это стало очевидным", - говорится в распространенном госдепартаментом заявлении чиновника, не названного по имени.

Он отметил, что создание дополнительной газовой инфраструктуры в обход Украины снижает возможности "сдерживания российской агрессии".

По словам представителя госдепа, вопрос о строительстве газопровода обсуждался с Германией, ее политики после керченского инцидента стали больше прислушиваться к Вашингтону в вопросе строительства "Северного потока-2".

Вместе с тем, как сообщалось ранее, генеральный секретарь партии Ангелы Меркель и ее возможный преемник на посту канцлера ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что предложения об отказе от строительства "Северного потока-2" являются чрезмерно жесткими.

В интервью ARD она отметила, что будет "слишком радикальным" отказываться от политической поддержки проекта, однако Берлин может рассмотреть вопрос о снижении объемов газа, который планируется получать по трубопроводу.

Она напомнила, что Россия продолжала поставлять газ ФРГ даже во времена "холодной войны".

Ранее Крамп-Карренбауэр в связи с инцидентом в Керченском проливе предложила запретить российским судам, следующим из Азовского моря, заходить в порты западных стран.

В интервью ARD она заявила: "Мы должны признать, что были недостаточно жесткими, иначе Путин (президент РФ Владимир Путин - Ред.) не пошел бы на такой шаг", имея в виду задержание Россией украинских кораблей в Черном море.

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Германия, ЕС, Госдеп США, Северный поток-2.
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