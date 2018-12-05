Госдеп США: Европа должна отказаться от "Северного потока - 2"

Новости мира: Госдеп США призывает Европу отказаться от "Северного потока-2".

Евросоюз должен отказаться от проекта "Северный поток-2" в связи с инцидентом в Керченском проливе, заявил высокопоставленный представитель госдепартамента США.

"Керченский инцидент должен стать свидетельством для всех европейских партнеров, что строительство "Северного потока-2" является плохой идеей, это стало очевидным", - говорится в распространенном госдепартаментом заявлении чиновника, не названного по имени.

Он отметил, что создание дополнительной газовой инфраструктуры в обход Украины снижает возможности "сдерживания российской агрессии".

По словам представителя госдепа, вопрос о строительстве газопровода обсуждался с Германией, ее политики после керченского инцидента стали больше прислушиваться к Вашингтону в вопросе строительства "Северного потока-2".

Вместе с тем, как сообщалось ранее, генеральный секретарь партии Ангелы Меркель и ее возможный преемник на посту канцлера ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что предложения об отказе от строительства "Северного потока-2" являются чрезмерно жесткими.

В интервью ARD она отметила, что будет "слишком радикальным" отказываться от политической поддержки проекта, однако Берлин может рассмотреть вопрос о снижении объемов газа, который планируется получать по трубопроводу.

Она напомнила, что Россия продолжала поставлять газ ФРГ даже во времена "холодной войны".

Ранее Крамп-Карренбауэр в связи с инцидентом в Керченском проливе предложила запретить российским судам, следующим из Азовского моря, заходить в порты западных стран.

В интервью ARD она заявила: "Мы должны признать, что были недостаточно жесткими, иначе Путин (президент РФ Владимир Путин - Ред.) не пошел бы на такой шаг", имея в виду задержание Россией украинских кораблей в Черном море.