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Среда, 05.12.2018
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США оставят войска возле границы с Мексикой до конца января

США оставят войска возле границы с Мексикой до конца января
05:47 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Пентагон оставил войска возле границы с Мексикой еще на два месяца.

Руководитель оборонного ведомства США Джеймс Маттис утвердил документ, который продлевает мандат на применение регулярных войск на южной границе Соединенных Штатов до конца января следующего года.

Об этом сообщило во вторник американское информагентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в Пентагоне.

"Министр обороны США Джеймс Маттис утвердил запрос на продление дислокации войск на американской границе с Мексикой до конца января", - приводит издание заявление высокопоставленного представителя оборонного ведомства.

Выступая на условиях анонимности, источник отметил, что это будет предусматривать, в том числе, возможности авиационной, инженерной, медицинской поддержки, а также будет включать компонент военной полиции.

Ранее мандат регулярных войск на границе действовал до 15 декабря.

Напомним, в связи с сообщениями о многотысячном "караван мигрантов", следовавший из стран Центральной Америки через Мексику в США, администрация Дональда Трампа приняла решение привлечь регулярные войска для охраны границы. По действующему законодательству, военные не могут выполнять функций пограничных служб или охраны правопорядка. Поэтому миссия американских военных на южной границе заключается в оборудовании инженерных сооружений и обеспечении охраны пограничных служб, которые выполняют свою миссию.

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Мексика, Пентагон, Джеймс Маттис, Караван мигрантов.
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