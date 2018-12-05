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Байден: На мой взгляд, я самый квалифицированный человек на пост президента США

Байден: На мой взгляд, я самый квалифицированный человек на пост президента США
06:12 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости мира: Байден назвал себя самым квалифицированным для должности президента США.

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что считает себя "самым квалифицированным человеком на пост президента в стране" и добавил, что пока не принял решение об участии в кампании 2020 года.

Об этом он сказал в понедельник во время выступления в Монтане в рамках тура в поддержку своей книги "Пообещай мне, папа", передает "Голос Америки".

"На мой взгляд, я самый квалифицированный человек на пост президента в стране. Над проблемами, с которыми сталкивается сегодня наша страна, я работал всю свою жизнь: это положение среднего класса и внешняя политика", - отметил Байден.

По его словам, решение о том, баллотироваться ли в президенты на выборах 2020 года, будет зависеть от того, насколько он и его семья будут к этому готовы.

"Мы с семьей должны вместе решить, готовы ли мы к этому. Мы все делаем вместе, как семья", - заявил политик.

"Байден, который два срока был вице-президентом при президентстве Барака Обамы, заявил, что планирует принять решение о вступлении в предвыборную борьбу в течение срока от шести недель до двух месяцев", - пишет "Голос Америки".

Бывший вице-президент США также рассказал, что смерть его старшего сына Бо Байдена, который умер от рака мозга в 2015 году, помешала ему баллотироваться на выборах 2016 года.

Как отмечает "Голос Америки", многие наблюдатели прогнозируют, что в 2020 году Байден выдвинет свою кандидатуру.

По результатам опроса Reuters / Ipsos, проведенного в ноябре, Байден лидирует в списке возможных кандидатов от демократов.

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Джо Байден, Монтана, Выборы в США.
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