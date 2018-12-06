У берегов Японии столкнулись американские самолеты

Новости мира: У берегов Японии столкнулись американский истребитель F/A-18 и самолет-заправщик KC-130, двух членов экипажей нашли живыми, продолжаются поиски еще пятерых.

В ночь на 6 декабря в небе у японского побережья столкнулись два американских военных самолета. Они оба были приписаны к авиабазе морской пехоты США Ивакуни в японской префектуре Ямагути.

По предварительным данным, на борту КС-130 находились пятеро человек, еще двое были на F/A-18. По одной из версий, самолеты столкнулись во время дозаправки. Официальные причины крушения пока не названы.

"Самолеты KC-130 и F/A-18, которые входили в состав базы Морской пехоты США Ивакуни, столкнулись в воздухе в районе 100 км к югу от префектуры Кочи. Самолеты японских сил самообороны и сил морской самообороны проводят поисково-спасательную операцию и уже спасли одного человека", -сообщает американское информагентство Bloomberg.

У побережья Японии были обнаружены двое членов экипажа, которые выжили после столкновения двух американских военных самолетов. Как заявили в Министерстве обороны Японии, продолжаются поиски еще пятерых членов экипажа.

Поисково-спасательные работы проводятся в районе авиакатастрофы с 2 часов ночи, сообщили в Корпусе Морской пехоты США. Обстоятельства и причины инцидента выясняются.