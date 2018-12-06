Скачать
Четверг, 06.12.2018
Объединительный собор: УАПЦ не будет выдвигать свою кандидатуру на пост предстоятеля Украинской церкви
УАПЦ не будет выдвигать свою кандидатуру на пост предстоятеля Украинской церкви
В Украине выросли золотовалютные резервы
В Украине выросли золотовалютные резервы
Тренера Гвоздика введут в зал боксерской славы
Тренера Гвоздика введут в зал боксерской славы
С Днем Вооруженных Сил Украины: лучшие поздравления в стихах и прозе, открытки
С Днем Вооруженных Сил Украины: лучшие поздравления в стихах и прозе, открытки

У берегов Японии столкнулись американские самолеты

У берегов Японии столкнулись американские самолеты
09:25 Сегодня Телеграф

Новости мира: У берегов Японии столкнулись американский истребитель F/A-18 и самолет-заправщик KC-130, двух членов экипажей нашли живыми, продолжаются поиски еще пятерых.

В ночь на 6 декабря в небе у японского побережья столкнулись два американских военных самолета. Они оба были приписаны к авиабазе морской пехоты США Ивакуни в японской префектуре Ямагути.

По предварительным данным, на борту КС-130 находились пятеро человек, еще двое были на F/A-18. По одной из версий, самолеты столкнулись во время дозаправки. Официальные причины крушения пока не названы.

"Самолеты KC-130 и F/A-18, которые входили в состав базы Морской пехоты США Ивакуни, столкнулись в воздухе в районе 100 км к югу от префектуры Кочи. Самолеты японских сил самообороны и сил морской самообороны проводят поисково-спасательную операцию и уже спасли одного человека", -сообщает американское информагентство Bloomberg. 

У побережья Японии были обнаружены двое членов экипажа, которые выжили после столкновения двух американских военных самолетов. Как заявили в Министерстве обороны Японии, продолжаются поиски еще пятерых членов экипажа.

Поисково-спасательные работы проводятся в районе авиакатастрофы с 2 часов ночи, сообщили в Корпусе Морской пехоты США. Обстоятельства и причины инцидента выясняются.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ВМС США, Ямагути, F/A-18, Самолет-заправщик KC-130, Ивакуни.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Смешные татуировки, о которых многие жалеют
02 С Днем Вооруженных Сил Украины: лучшие поздравления в стихах и прозе, открытки
03 Верховный суд: Установка счетчиков на газоснабжение является обязанностью облгазов
04 Военное положение: что происходит в регионах
05 Украина вошла в состав Комиссии ООН по социальному развитию
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Гривня укрепилась к евро и доллару: Нацбанк установил курс валют
Гривня укрепилась к евро и доллару: НБУ установил курс валют
6 декабря - в Украине отмечают День Вооруженных сил
6 декабря - в Украине отмечают День Вооруженных сил
В Украине открыли новое газовое месторождение
В Украине открыли новое газовое месторождение
Рецепт дня: постный грибной суп из шампиньонов
Рецепт дня: постный грибной суп из шампиньонов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь