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В США грузовик врезался в школьный автобус, есть погибшие

В США грузовик врезался в школьный автобус, есть погибшие
00:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: Около Блумингтона, что в штате Иллинойс, грузовик, ехавший по встречному движению, врезался в школьный автобус с баскетбольной командой девушек.

В американском штате Иллинойс погибли двое человек в результате столкновения грузовика со школьным автобусом, перевозившим школьную баскетбольную команду.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на полицию штата и представителей школы.

"Около Блумингтона, что в штате Иллинойс, грузовик, ехавший по встречному движению, врезался в школьный автобус с баскетбольной командой девушек. В результате аварии погибли двое человек", - говорится в сообщении.

По данным полиции штата, инцидент произошел ночью на автомагистрали 74 между городами Блуминтон и Даунс.

Правоохранители также добавили, что в результате ДТП погиб 34-летний водитель грузовика и 72-летний школьный волонтер, ехавшие в автобусе.

В полиции сообщили, что восемь спортсменок, получивших незначительные телесные повреждения, были отправлены в медучреждение. Еще один мужчина, который на момент аварии находился в автобусе, был госпитализирован вертолетом.

Отмечается, что автобус из баскетбольной команды возвращался в город Нормал после игры в округе Шампейн, что в американском штате Иллинойс.

Как сообщалось, 3 декабря в американском штате Арканзас автобус, перевозивший детскую футбольную команду, попал в ДТП. В результате аварии один ребенок погиб, еще 40 пострадали.

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