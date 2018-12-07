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Трамп назначил нового постпреда США в ООН

Трамп назначил нового постпреда США в ООН
09:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира: Президент США Дональд Трамп назначит Хизер Нойерт постпредом США в ООН.

Президент США Дональд Трамп заявит в пятницу о своем решении назначить пресс-секретаря госдепа США Хизер Нойерт постоянным представителем страны в ООН вместо Никки Хейли, сообщает телеканал "Фокс ньюс".

"Трамп сделает заявление в пятницу утром в своем твиттере", - говорится в сообщении.

Ранее о возможном назначении Х.Нойерт на эту должность сообщали и другие американские СМИ.

В октябре Н.Хейли объявила, что в конце года покинет пост постоянного представителя США при ООН. Д.Трамп пообещал в ближайшие недели определиться с преемником Н.Хейли.

Х.Нойерт стала пресс-секретарем госдепа в апреле 2017 года. Она работала при двух госсекретарях: Рексе Тиллерсоне и сменившем его Майке Помпео. Прежде Х.Нойерт была журналистом телеканала "Фокс ньюс".

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США, ООН, Постпред США в ООН, Хизер Нойэрт.
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