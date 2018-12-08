Адвокаты Трампа делают "контр-доклад" Мюллеру: готовы уже 87 страниц

Новости мира: Дональд Трамп сообщил, что его команда адвокатов работает над подготовкой контр-доклада, который должен опровергнуть выводы Роберта Мюллера.

Нынешний глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что его команда адвокатов работает над подготовкой контр-доклада, который должен опровергнуть еще не объявленные выводы "российского" расследование спецпрокурора Роберта Мюллера.

Об этом президент заявил в пятницу на официальной странице в сети Twitter.

"Мы будем делать большой контр-доклад в противовес докладу (спецпрокурора – ред.) Мюллера. Нельзя позволить, чтобы это когда-либо произошло с будущим президентом Соединенных Штатов!" – подчеркнул Трамп.

Он также подчеркнул, что СМИ распространили "недостоверную" информацию о том, что его личный адвокат Руди Джулиани и команда защитников ничего не делают для противопоставления выводам Мюллера.

"Уже готовы 87 страниц, но, очевидно, это не может быть завершением, пока мы не увидим окончательный отчет об этой "охоте на ведьм", – написал нынешний президент США.

Расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера, которое изучает возможные связи кампании Дональда Трампа с россиянами, в ближайшее время может обнародовать выводы своей работы.