Трамп напомнил, что идея армии Европы не сработала во время I и II мировых войн

Новости мира: Трамп напомнил Европе о помощи США во времена Первой и Второй мировых войн.

Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал идею Эммануэля Макрона о создании армии Евросоюза.

Об этом он написал на своей странице в "Твиттер"

"Идея европейской армии не очень хорошо сработала как в Первую мировую войну, так и во Вторую. Но США тогда были там для вас и будут всегда", - написал он.

"Все, что мы просим это честную оплату вашей доли в НАТО. Германия платит 1% в то время, как США 4,3% от своего гораздо более крупного ВВП - для защиты Европы. Справедливость!", - добавил президент Соединенных Штатов.

The idea of a European Military didn’t work out too well in W.W. I or 2. But the U.S. was there for you, and always will be. All we ask is that you pay your fair share of NATO. Germany is paying 1% while the U.S. pays 4.3% of a much larger GDP - to protect Europe. Fairness! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 декабря 2018 г.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал беспорядки, случившиеся во Франции из-за повышения цен на топливо.