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Суббота, 08.12.2018
Протесты во Франции: Трамп посоветовал &quot;вернуть деньги людям&quot;
Протесты во Франции: Трамп посоветовал "вернуть деньги людям"
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Протесты во Франции: Трамп посоветовал "вернуть деньги людям"

Протесты во Франции: Трамп посоветовал &quot;вернуть деньги людям&quot;
20:20 Сегодня Телеграф

Новости мира: На фоне проходящих во Франции протестов, Дональд Трамп опять раскритиковал климатическое соглашение ООН.

Президент США Дональд Трамп посоветовал покончить с "климатическим" соглашением ООН, регулирующим меры по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу (Парижское соглашение, - ред.) и "вернуть деньги людям". 

Об этом он написал в своем Твиттере. 

"Очень грустные день и ночь в Париже. Может быть, пришло время покончить с нелепым и чрезвычайно дорогим Парижским соглашением и вернуть деньги людям в виде более низких налогов?", - написал Трамп. 

Президент США также добавил, что Соединенные Штаты оказались единственной крупной страной, в которой выбросы CO2 за прошлый год сократились. 

 

Дональд Трамп официально объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату 1 июня 2017 года. 

Напомним, по предварительным данным, в Париже во время столкновений протестующих "желтых жилетов" с полицией ранены уже 55 человек. 

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Все по теме:

Париж, Франция, Дональд Трамп, "Парижское соглашение", Климатическое соглашение, Желтые жилеты.
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