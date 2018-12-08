Протесты во Франции: Трамп посоветовал "вернуть деньги людям"

Новости мира: На фоне проходящих во Франции протестов, Дональд Трамп опять раскритиковал климатическое соглашение ООН.

Президент США Дональд Трамп посоветовал покончить с "климатическим" соглашением ООН, регулирующим меры по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу (Парижское соглашение, - ред.) и "вернуть деньги людям".

Об этом он написал в своем Твиттере.

"Очень грустные день и ночь в Париже. Может быть, пришло время покончить с нелепым и чрезвычайно дорогим Парижским соглашением и вернуть деньги людям в виде более низких налогов?", - написал Трамп.

Президент США также добавил, что Соединенные Штаты оказались единственной крупной страной, в которой выбросы CO2 за прошлый год сократились.

Very sad day & night in Paris. Maybe it’s time to end the ridiculous and extremely expensive Paris Agreement and return money back to the people in the form of lower taxes? The U.S. was way ahead of the curve on that and the only major country where emissions went down last year! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 декабря 2018 г.

Дональд Трамп официально объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату 1 июня 2017 года.

Напомним, по предварительным данным, в Париже во время столкновений протестующих "желтых жилетов" с полицией ранены уже 55 человек.