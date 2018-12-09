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Президент США объявил о скорой отставке главы аппарата Белого дома

Президент США объявил о скорой отставке главы аппарата Белого дома
02:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Джон Келли до конца года собирается покинуть свой пост.

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что глава аппарата Белого дома Джон Келли до конца этого года покинет свой пост.

"Джон Келли уйдет (в отставку - ИФ) к концу этого года", - приводит издание "Ю-эс-эй тудэй" слова президента, сказанные журналистам при отъезде из Белого дома в Филадельфию.

При этом Д.Трамп охарактеризовал Дж.Келли как "отличного парня". Однако президент не стал называть кандидатуру на этот пост.

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Ранее телеканал Си-Эн-Эн сообщал со ссылкой на источники, что Дж.Келли в ближайшее время может покинуть свой пост. По данным телеканала, спустя 17 месяцев совместной работы отношения между президентом США и главой аппарата Белого дома "зашли в тупик", и контакты между Д.Трампом и Дж.Келли почти прекратились.

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Белый дом, Дональд Трамп, Джон Келли, Отставка главы аппарата Белого дома.
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