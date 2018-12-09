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Отравление Скрипалей: Лондон подозревает РФ в еще двух убийствах

Отравление Скрипалей: Лондон подозревает РФ в еще двух убийствах
18:38 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Ведущие расследование отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии детективы подозревают Россию в причастности к еще двум убийствам на территории Великобритании.

Речь идет о смерти бизнесменов Александра Перепеличного и Скотта Янга, которые скончались в Великобритании при подозрительных обстоятельствах.

Британские детективы, ведущие расследование отравления бывшего российского разведчика, двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери, подозревают российкую разведку в причастности к еще двум убийствам на территории Великобритании. Об этом говорится в материале The Sunday Times. 

Речь, в частности, идет о смерти российского бизнесмена Александра Перепеличного, который внезапно скончался в Великобритании в 2012 году, после предоставления информации о махинациях Кремля. Отметим, СМИ называли Перепеличного ключевым свидетелем по "делу Магнитского".

Дело Скрипалей: второй отравитель тоже получил "героя"

Британские правоохранители также рассматривают обстоятельства гибели британского бизнесмена Скотта Янга, который имел сомнительные деловые связи в России. В 2014 году Янг выпал из окна своей роскошной квартиры в центре Лондона. Бывшая жена Янга неоднократно утверждала, что его убили.

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Великобритания, Россия, Лондон, РФ, Новичок, Дело Скрипалей, Отравление Новичком, Убийство Скрипалей.
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