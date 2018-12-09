Отравление Скрипалей: Лондон подозревает РФ в еще двух убийствах

Новости мира: Ведущие расследование отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии детективы подозревают Россию в причастности к еще двум убийствам на территории Великобритании.

Речь идет о смерти бизнесменов Александра Перепеличного и Скотта Янга, которые скончались в Великобритании при подозрительных обстоятельствах.

Британские детективы, ведущие расследование отравления бывшего российского разведчика, двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери, подозревают российкую разведку в причастности к еще двум убийствам на территории Великобритании. Об этом говорится в материале The Sunday Times.

Речь, в частности, идет о смерти российского бизнесмена Александра Перепеличного, который внезапно скончался в Великобритании в 2012 году, после предоставления информации о махинациях Кремля. Отметим, СМИ называли Перепеличного ключевым свидетелем по "делу Магнитского".

Британские правоохранители также рассматривают обстоятельства гибели британского бизнесмена Скотта Янга, который имел сомнительные деловые связи в России. В 2014 году Янг выпал из окна своей роскошной квартиры в центре Лондона. Бывшая жена Янга неоднократно утверждала, что его убили.