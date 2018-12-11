Новости мира: Трамп утвердил новую стратегию борьбы с терроризмом.

Президент США Дональд Трамп утвердил новую Национальную стратегию борьбы с терроризмом, что использует в своих целях оружие массового поражения (ОМП).

Об этом говорится в официальном сообщении, распространенном в понедельник Белым домом.

"Новая стратегия президента Трампа сосредоточится на сдерживании, обнаружении и прекращении (распространения ОМП– ред.). Стратегия делает акцент на предотвращении проведения террористами атак с применением ОМП, а также сдерживании враждебных государств и отдельных лиц от предоставления им помощи", - подчеркнули в администрации американского президента.

Стратегия имеет целью максимальное усложнение получения ОМП и материалов, которые могут быть использованы для создания такого оружия; усиление оборонных возможностей США до такого уровня, что подобные теракты не будут иметь успеха.

Кроме того, предполагается предотвращения поддержке террористов другими государствами или отдельными лицами, уничтожения технических возможностей террористов, разработку новых технологических методов по выявлению признаков разработки, содержания и применения оружия массового поражения.

"Учитывая потенциальный глобальный эффект терроризма, который применяет ОМП, Соединенные Штаты будут помогать другим странам в случае необходимости в развитии их возможностей для борьбы с этой растущей угрозой", - подчеркнули в администрации США.